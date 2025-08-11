Джексон решил перейти в «Ньюкасл» в случае ухода из «Челси» — The Telegraph

Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон хочет продолжить карьеру в «Ньюкасле». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, футболист сообщил руководству «синих» о желании уйти, после чего сенегальца не включили в состав на товарищеский матч с «Байером» 8 августа. Отмечается, что «Ньюкасл» всерьёз рассматривает подписание Джексона после сорвавшихся трансферов Беньямина Шешко и Жоао Педро.

Подчёркивается, что потенциальный переход форварда будет зависеть от того, согласится ли «Ньюкасл» отпустить Александера Исака в «Ливерпуль». Ожидается, что «Челси» согласится продать Джексона за сумму не менее £ 64 млн (€ 74 млн).

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.