Стало известно, в каком цвете будет выполнена гостевая форма «Реала» на сезон-2026/2027

Гостевая форма «Реала» в сезоне-2026/2027 будет иметь зелёный цвет. Об этом сообщает Opaleak.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Королевский клуб» домашние матчи будет проводить в привычной для себя «сливочной» форме, гостевой комплект — тёмно-синий с серебристыми вставками, альтернативная форма выполнена в ярко-синем цвете.

Напомним, в последний раз на данный момент зелёный цвет использовался в форме полевых игроков «Реала» в сезоне-2019/2020.

По итогам прошлого сезона клуб из Мадрида выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА. В чемпионате Испании команда финишировала на втором месте, в Кубке и Суперкубке страны она дошла до финала, в Лиге чемпионов коллектив оступился на стадии 1/4 финала. На клубном чемпионате мира «сливочные» не смогли преодолеть рубеж полуфинала.

