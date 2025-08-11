Андрей Аршавин может сыграть за «Амкал» в Кубке России

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин может принять участие в матче Пути регионов Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного «Амкала». Об этом сообщил владелец клуба Герман Эль Классико. В 1/128 финала турнира «Амкал» сыграет с «Калугой» во вторник, 19 августа.

«Прикол, который родился у нас в чате на твиче: «БроукБойз» приглашают Фёдора Смолова, чтобы он по голам догнал Андрея Аршавина. Мы приглашаем Андрея Сергеевича, чтобы он не только не допустил возможность его догнать, но и помог нам забить гол, который станет рекордом самого возрастного футболиста, распечатавшего ворота соперника.

Действующий рекорд — 39 лет. Андрею Сергеевичу — 44. Как-то мне довелось сыграть с ним в футбол (уже после завершения его профессиональной карьеры). Уверяю вас, он в невероятном порядке», — написал Герман Эль Классико в телеграм-канале.

Отдельно блогер отметил, что уже связался с представителями Андрея Аршавина, чтобы обсудить возможность его участия в матче. Последним клубом в карьере экс-футболиста лондонского «Арсенала» был казахстанский «Кайрат», который он покинул в 2018 году.