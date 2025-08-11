Джек Грилиш прошёл медосмотр для перехода в «Эвертон» — Романо

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прошёл медосмотр перед своим переходом в «Эвертон» на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что соглашение предусматривает аренду полузащитника на сезон с опцией выкупа за £ 50 млн (€ 57,7 млн). Решение о будущем переходе также будет зависеть от желания самого футболиста.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 28 млн.