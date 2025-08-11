Суперкомпьютер оценил вероятность того, что «Краснодар» защитит титул чемпиона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы действующего чемпиона страны «Краснодара» занять первое место по итогам текущего сезона.
Вероятность такого развития событий, по данным источника, оценивается в 19,6%.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Краснодара»:
1-е место — 19,6%;
2-е место — 19,8%;
3-е место — 17,7%;
4-е место — 14,4%;
5-е место — 10,2%;
6-е место — 6,9%;
7-е место — 4,8%;
8-е место — 3,0%;
9-е место — 1,7%;
10-е место — 1%;
11-е место — 0,5%;
12-е место — 0,3%;
13-е место — 0,1%;
14-е место — 0%;
15-е место — 0%;
16-е место — 0%.