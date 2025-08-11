Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суперкомпьютер оценил вероятность того, что «Краснодар» защитит титул чемпиона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы действующего чемпиона страны «Краснодара» занять первое место по итогам текущего сезона.

Вероятность такого развития событий, по данным источника, оценивается в 19,6%.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Краснодара»:

1-е место — 19,6%;

2-е место — 19,8%;

3-е место — 17,7%;

4-е место — 14,4%;

5-е место — 10,2%;

6-е место — 6,9%;

7-е место — 4,8%;

8-е место — 3,0%;

9-е место — 1,7%;

10-е место — 1%;

11-е место — 0,5%;

12-е место — 0,3%;

13-е место — 0,1%;

14-е место — 0%;

15-е место — 0%;

16-е место — 0%.