Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер оценил вероятность того, что «Краснодар» защитит титул чемпиона РПЛ

Суперкомпьютер оценил вероятность того, что «Краснодар» защитит титул чемпиона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы действующего чемпиона страны «Краснодара» занять первое место по итогам текущего сезона.

Вероятность такого развития событий, по данным источника, оценивается в 19,6%.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Краснодара»:

1-е место — 19,6%;
2-е место — 19,8%;
3-е место — 17,7%;
4-е место — 14,4%;
5-е место — 10,2%;
6-е место — 6,9%;
7-е место — 4,8%;
8-е место — 3,0%;
9-е место — 1,7%;
10-е место — 1%;
11-е место — 0,5%;
12-е место — 0,3%;
13-е место — 0,1%;
14-е место — 0%;
15-е место — 0%;
16-е место — 0%.

Материалы по теме
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android