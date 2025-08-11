Гарри Магуайр сравнил напряжение при игре за «МЮ» и за сборную Англии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр сравнил напряжение, сопутствующее выступлению за клуб и за национальную команду.

«Манчестер Юнайтед» уделяется гораздо больше внимания по той лишь причине, что очень многие в этой стране ненавидят этот клуб. Так и есть! Все в Премьер-лиге недолюбливают «МЮ» и не желают, чтобы у клуба дела шли хорошо. Когда же дело касается сборной Англии, то все объединяются», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.

Англичанин перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестер Сити» летом 2019 года. За этот период защитник принял участие в 246 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами.