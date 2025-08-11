Скидки
Глушаков: у Батракова есть все технические данные, ещё пару лет, и он уедет в Европу

Глушаков: у Батракова есть все технические данные, ещё пару лет, и он уедет в Европу
Комментарии

Бывший российский футболист Денис Глушаков высказался об игре 20-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков читает игру наперёд. Видно, что он игровик, ведёт игру не по годам. Знает, где надо подержать мяч, обострить. У него есть все технические данные. Думаю, он будет большой футболист. Ещё пару лет, и он уедет [в Европу]. И «Локомотив» хорошо играет, и он. Он чувствует, где надо находиться, как надо забивать голы», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 9 августа, состоялся матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2), в котором Батраков оформил хет-трик. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Комментарии
