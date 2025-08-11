Джуд Беллингем вернётся в строй не ранее конца октября после операции на плече — AS

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем не вернётся в состав как минимум до конца октября после операции на плече. Об этом сообщает AS.

Ранее футболист успешно перенёс операцию по поводу рецидива вывиха плеча. Хавбек получил данное повреждение во время игры с «Райо Вальекано» в ноябре 2023 года. После этого Беллингем выбрал план реабилитации, который позволил ему не делать операцию сразу и продолжить выступать за «Реал».

Как сообщает AS, клуб предоставил англичанину несколько дополнительных дней отдыха перед возвращением к тренировкам в рамках реабилитации.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами.