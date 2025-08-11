Полузащитник «Краснодара» Кривцов: наша психология точно изменилась

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, как изменилась его команда в психологическом плане после чемпионства в прошлом сезоне.

— «Краснодар» сейчас и год назад — две разные команды?

— Конечно. Год назад мы ещё не были чемпионами России. В раздевалке особо ничего не поменялось, появилось приятное чувство. Мы доказали в первую очередь сами себе, что можем выиграть чемпионат. Стало приятнее выходить на поле. Но сейчас уже никто про это не думает. Как начался новый сезон, все думают о предстоящих играх.

— Психология «Краснодара» стала другой?

— Психология точно изменилась. Больше верим, что можем выиграть. В прошлом сезоне было больше нервов из‑за того, что сложный сезон, все хотели выиграть, что‑то не получалось, и приходилось выходить на характере, — сказал Кривцов в эфире программы «8-16» на «МАТЧ ПРЕМЬЕР».