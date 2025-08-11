Защитник «МЮ» Магуайр высказался об отношении болельщиков к возрастным игрокам сборной

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр дал комментарий касательно отношения болельщиков к возрастным игрокам, которые выступают за национальную команду.

«Когда тебе становится за 30, болельщики начинают говорить: «Уходи уже, дай дорогу молодым ребятам». Складывается ощущение, что такое происходит только со сборной Англии. Вот, к примеру, Бонуччи и Кьеллини победили с Италией [на чемпионате Европы — 2020]. При этом Уокс [Кайл Уокер] последние лет пять был сильнейшим правым защитником Англии, возможно, вообще лучшим из тех, что у нас когда-либо играли», — сказал Магуайр в интервью для YouTube-канала Рио Фердинанда.