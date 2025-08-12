«Васко да Гама» рассматривает предложение ЦСКА по защитнику Жуану Виктору — RTI

Футбольный клуб «Васко да Гама» готов продать своего защитника Жуана Виктора в ЦСКА, сообщает RTI Esporte. Бразильцы рассматривают предложение армейцев в € 4,5 млн за 100% прав на защитника.

По информации источника, президент «Васко» Педро Пауло де Оливейра внимательно оценивает это предложение, прежде чем принять окончательное решение. Совет директоров клуба, учитывая нестабильную ситуацию и высокие затраты на новые приобретения, рассматривает предложение ЦСКА как возможность окупить свои инвестиции. Отмечается, что у игрока также натянутые отношения с фанатами «Васко да Гама», которые регулярно освистывают Виктора.

В нынешнем сезоне 27‑летний защитник провёл в чемпионате Бразилии 16 матчей и забил один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.