«Ноттингем Форест» закрывает сделку по переходу полузащитника «Манчестер Сити» — Тэйлор

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти может покинуть клуб. Как сообщает журналист Пол Тэйлор в соцсети X, «Ноттингем Форест» близок к завершению переговоров по переходу футболиста «горожан».

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего атакующего полузащитника заинтересован «Эвертон». Контракт Макэйти с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость англичанина составляет € 20 млн.

Джеймс Макэйти является воспитанником «Манчестер Сити». Всего на его счету 34 матча за основную команду во всех турнирах. В них футболист отметился семью голами. Сезоны-2022/2023 и 2023/2024 Макэйти провёл на правах аренды в «Шеффилд Юнайтед».