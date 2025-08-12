«Меня всё устраивает». Игрок «Краснодара» Кривцов — о судействе в РПЛ
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о своём отношении к судейству. В воскресенье, 10 августа, «быки» одолели «Оренбург» (1:0) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер‑Лиги. На 19‑й минуте судья Алексей Сухой после подсказки VAR отменил гол полузащитника «Краснодара» Батчи.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'
— Мы сидели далеко, я только после игры посмотрел повтор. Спорная ситуация. Если бы уступили или сыграли вничью, было бы много разговоров по отмене гола, а так как выиграли, всё нормально. После матча в раздевалке мы уже не обсуждали момент, всё отпустили.
— Какое отношение к судейству?
— Меня всё устраивает. Предвзятости или такого, что нас засуживают, нет, — сказал Кривцов в эфире «МАТЧ ПРЕМЬЕР».
