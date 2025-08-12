Суперкомпьютер определил место, которое по итогам сезона РПЛ займёт «Динамо» Карпина

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект определил наиболее вероятное итоговое место в турнирной таблице для московского «Динамо».

По данным источника, подопечные Валерия Карпина займут в чемпионате России — 2025/2026 шестое место с вероятностью в 13,8%.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:

1-е место — 3,7%;

2-е место — 7%;

3-е место — 9,5%;

4-е место — 12,1%;

5-е место — 13,7%;

6-е место — 13,8%;

7-е место — 11,8%;

8-е место — 9,3%;

9-е место — 6,9%;

10-е место — 5%;

11-е место — 3,3%;

12-е место — 1,8%;

13-е место — 1%;

14-е место — 0,6%;

15-е место — 0,3%;

16-е место — 0%.