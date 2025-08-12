Скидки
Суперкомпьютер определил место, которое по итогам сезона РПЛ займёт «Динамо» Карпина

Суперкомпьютер определил место, которое по итогам сезона РПЛ займёт «Динамо» Карпина
Комментарии

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект определил наиболее вероятное итоговое место в турнирной таблице для московского «Динамо».

По данным источника, подопечные Валерия Карпина займут в чемпионате России — 2025/2026 шестое место с вероятностью в 13,8%.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:

1-е место — 3,7%;
2-е место — 7%;
3-е место — 9,5%;
4-е место — 12,1%;
5-е место — 13,7%;
6-е место — 13,8%;
7-е место — 11,8%;
8-е место — 9,3%;
9-е место — 6,9%;
10-е место — 5%;
11-е место — 3,3%;
12-е место — 1,8%;
13-е место — 1%;
14-е место — 0,6%;
15-е место — 0,3%;
16-е место — 0%.

