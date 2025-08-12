Суперкомпьютер определил место, которое по итогам сезона РПЛ займёт «Динамо» Карпина

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект определил наиболее вероятное итоговое место в турнирной таблице для московского «Динамо».
По данным источника, подопечные Валерия Карпина займут в чемпионате России — 2025/2026 шестое место с вероятностью в 13,8%.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Динамо»:
1-е место — 3,7%;
2-е место — 7%;
3-е место — 9,5%;
4-е место — 12,1%;
5-е место — 13,7%;
6-е место — 13,8%;
7-е место — 11,8%;
8-е место — 9,3%;
9-е место — 6,9%;
10-е место — 5%;
11-е место — 3,3%;
12-е место — 1,8%;
13-е место — 1%;
14-е место — 0,6%;
15-е место — 0,3%;
16-е место — 0%.