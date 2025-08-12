«Интер» хочет приобрести Магнеса Аклиуша из «Монако» — L’Equipe

«Интер» выразил заинтересованность в 23-летнем крайнем нападающем «Монако» Магнесе Аклиуше. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, «нерадзурри» заинтересовались игроком сразу после товарищеского матча с монегасками 8 августа (2:1). Отмечается, что «Монако» не против продажи Аклиуша, но запрашивает за футболиста около € 70 млн. Подчёркивается, что сам игрок сомневается в том, что какой-либо клуб согласится удовлетворить требования монегасков.

В минувшем сезоне Аклиуш принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.