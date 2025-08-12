«Зенит» продолжает вести работу по трансферу нападающего «Риу Аве» Клейтона — Globo

«Зениту» по-прежнему интересен нападающий «Риу Аве» Клейтон. Об этом сообщает Globo.

По данным источника, российский клуб продолжает вести переговоры о трансфере игрока, «Порту» и «Спортинг» также претендуют на футболиста. Предполагаемая сумма сделки может составить € 14-17 млн.

«Риу Аве» выкупил Клейтона у «Васко да Гама». В прошедшем сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

На данный момент «Зенит» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.