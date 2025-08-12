Илья Забарный прошёл медосмотр и подписал контракт с «ПСЖ» — RMC

Защитник сборной Украины Илья Забарный согласовал все детали своего перехода в «ПСЖ». Об этом сообщает издание RMC. По данным источника, 22-летний футболист, который в воскресенье, 10 августа, прибыл в Париж, уже прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с новым клубом.

Отмечается, что официального объявления о трансфере ещё не последовало, но защитник английского «Борнмута» уже стал футболистом парижской команды.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. В январе 2023 года англичане заплатили киевскому «Динамо» за защитника € 22,7 млн.