Друг Джанлуиджи Доннаруммы выразил недовольство отношением «ПСЖ» к вратарю

Друг голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы отреагировал на исключение вратаря из заявки парижан на Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом», который состоится 13 августа.

Суперкубок УЕФА 2025 . Финал
13 августа 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После всего, что он сделал, помог клубу выиграть Лигу чемпионов, они даже не заявляют его на турнир, в котором клуб никогда бы не оказался без его помощи...» – приводит слова одного из близких друзей Доннаруммы L'Equipe.

Напомним, 9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». Отмечается, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.

«ПСЖ» загнал Доннарумму в угол. У вратаря три варианта решения по своему будущему
