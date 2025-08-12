Черчесов оценил слухи о возможном возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который возглавил эту команду летом, прокомментировал слухи о якобы несостоявшемся возвращении в «Спартак».

— Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».

— Слово «мог бы» — ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но, если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас? Тренера, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.

Я всегда переживаю за своих коллег. Он [Станкович] — сегодня главный тренер «Спартака», и дай бог, чтобы у него всё было нормально. Поторопился или нет, время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».