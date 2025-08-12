Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов оценил слухи о возможном возвращении в «Спартак»

Черчесов оценил слухи о возможном возвращении в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который возглавил эту команду летом, прокомментировал слухи о якобы несостоявшемся возвращении в «Спартак».

— Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».
— Слово «мог бы» — ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но, если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас? Тренера, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.

Я всегда переживаю за своих коллег. Он [Станкович] — сегодня главный тренер «Спартака», и дай бог, чтобы у него всё было нормально. Поторопился или нет, время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Станислав Черчесов рассказал о реакции «Ахмата» на победу над «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android