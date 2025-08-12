Черчесов сравнил Алексея Батракова с Александром Головиным

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, чем атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков похож на хавбека «Монако» Александра Головина.

«Он [Батраков] похож на Головина, но немного другой. Тот тоже был важным молодым игроком и в ЦСКА, и в сборной. Рад, что Батраков продолжает [играть], как в том году. Каждый из нас проходил второй год. Мне было непросто, хотя был уже в другом возрасте, ему — тем более, но, видимо, он в своей тарелке. Рад, что есть такой футболист, который проявляет себя», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в текущем сезоне Батраков принял участие в пяти матчах во всех турнирах, где отметился семью голами.