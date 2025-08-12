Сафонов опубликовал видео с тренировки, где пообщался с новичком «ПСЖ» Шевалье

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил новое видео с тренировки команды, где также запечатлено, как он пообщался с новым вратарём французского клуба Люка Шевалье, который пополнил состав «ПСЖ» 9 августа.

«Старт тренировок был удачным, продолжаем в том же духе!» — подписал видео Сафонов в соцсетях.

Напомним, Сафонов пополнил состав французского клуба в июле 2024 года. В минувшем сезоне российский голкипер принял участие в 17 матчах, где пропустил 13 голов. Семь встреч вратарь отыграл «на ноль». Шевалье же в прошлом сезоне выступал за «Лилль», где принял участие в 48 матчах и пропустил 53 гола, 13 встреч отыграл «на ноль».