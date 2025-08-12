Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов опубликовал видео с тренировки, где пообщался с новичком «ПСЖ» Шевалье

Сафонов опубликовал видео с тренировки, где пообщался с новичком «ПСЖ» Шевалье
Комментарии

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов выложил новое видео с тренировки команды, где также запечатлено, как он пообщался с новым вратарём французского клуба Люка Шевалье, который пополнил состав «ПСЖ» 9 августа.

«Старт тренировок был удачным, продолжаем в том же духе!» — подписал видео Сафонов в соцсетях.

Напомним, Сафонов пополнил состав французского клуба в июле 2024 года. В минувшем сезоне российский голкипер принял участие в 17 матчах, где пропустил 13 голов. Семь встреч вратарь отыграл «на ноль». Шевалье же в прошлом сезоне выступал за «Лилль», где принял участие в 48 матчах и пропустил 53 гола, 13 встреч отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android