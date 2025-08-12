Скидки
«Любое поражение «Спартака» приближает увольнение». Григорян — о перспективах Станковича

Известный российский тренер, а ныне футбольный телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о перспективах тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на фоне позиции красно-белых на старте чемпионата России — 2025/2026.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Любое поражение «Спартака» приближает увольнение тренера. Но это поражение в матче с «Локомотивом» было обидным и болезненным. Обидным — потому что «Спартак» выглядел очень достойно. Впору говорить о стечении обстоятельств и невезении. Наверное, Станковичу сейчас очень непросто, и, наверное, можно говорить о его будущем увольнении», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в активе московской команды четыре очка после четырёх туров. «Спартак» располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Во встрече минувшего тура подопечные Станковича уступили в дерби «Локомотиву» со счётом 2:4.

Черчесов сравнил Алексея Батракова с Александром Головиным

Как появился «Спартак»:

