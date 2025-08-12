«Любое поражение «Спартака» приближает увольнение». Григорян — о перспективах Станковича

Известный российский тренер, а ныне футбольный телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о перспективах тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на фоне позиции красно-белых на старте чемпионата России — 2025/2026.
«Любое поражение «Спартака» приближает увольнение тренера. Но это поражение в матче с «Локомотивом» было обидным и болезненным. Обидным — потому что «Спартак» выглядел очень достойно. Впору говорить о стечении обстоятельств и невезении. Наверное, Станковичу сейчас очень непросто, и, наверное, можно говорить о его будущем увольнении», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в активе московской команды четыре очка после четырёх туров. «Спартак» располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Во встрече минувшего тура подопечные Станковича уступили в дерби «Локомотиву» со счётом 2:4.
