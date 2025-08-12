«Горжусь». Генич показал свою награду финалиста премии ТЭФИ-2025

Известный журналист и комментатор Константин Генич поделился фотографией своей награды финалиста Национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств «ТЭФИ» 2025 года.

«Горжусь», — подписал фотографию Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, Генич вошёл в число финалистов в номинации «Ведущий спортивного шоу / программы», а именно «Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года» на «Матч ТВ». Победителем стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров с шоу «Работяги» на телеканале «Пятница!» Также в число претендентов на награду вошёл спортивный комментатор Дмитрий Губерниев с программой «Громко» на «Матч ТВ».

