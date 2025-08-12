Черчесов ответил, какие премиальные получил после победы «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что после победы своей команды в матче четвёртого тура с «Зенитом» со счётом 1:0 не получал двойные премиальные. Единственный гол в этой встрече забил словенский защитник Ванья Дркушич.

— Двойные премиальные были?

— Они не были двойные. Были те, что прописаны. Никакой эйфории не было. Мы выиграли, поблагодарили друг друга, и всё, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, следующий матч «Зенит» проведёт дома в рамках второго тура Кубка России с «Рубином» 12 августа. «Ахмат» же на выезде встретится с «Оренбургом» также в рамках второго тура Кубка России 13 августа.