Семшов рассказал, когда Батраков может уехать в Европу

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о том, когда 20-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может уехать в Европу.

«Глушаков сегодня сказал, что Батракову нужно доиграть до зимы и тогда будут предложения. Я тоже считаю, что эти полгода будут ключевыми для того, чтобы поехать в Европу», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

На старте сезона-2025/2026 Алексей отметился семью забитыми мячами в пяти матчах. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, на его счету — 15 голов и 10 результативных передач. Текущее трудовое соглашение рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока — € 12 млн.

Российские футболисты за рубежом:

