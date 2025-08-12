Скидки
Акрон — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Черчесов рассказал, почему принял предложение возглавить «Ахмат»

Черчесов рассказал, почему принял предложение возглавить «Ахмат»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал изменения в работе грозненского клуба и рассказал, как они повлияли на его решение возглавить команду.

— Вы в интервью рассказывали о том, что с вами связывались до начала чемпионата и вы поддержали кандидатуру Сторожука. Почему тогда вы не приняли «Ахмат», а сейчас взяли?
— Я живу своей жизнью. Поступает интересный звонок — ты его рассматриваешь. Мне предложения никто не делал. Спрашивали мое мнение. Никакой конкретики не было. Естественно, я говорил, что хочется в клуб, который за что‑то борется, пока у них никаких планов не было. Сказал, чтобы клуб что‑то делал, надо развиваться.

Надо отдать должное, молодой президент меня услышал и начал перестройку. Делают поля, базу, фитнес‑центры. Вижу, что президент хочет изменить не команду, а вообще клуб. Сейчас предложение поступило уже не просто философское, а конкретное. После поражения в Махачкале мне позвонили первый раз по конкретному вопросу. Ответил — и вот я здесь, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
Черчесов приветствует РПЛ с «Ахматом». И точно не вылетит
