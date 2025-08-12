«Скоро поговорю с Деку». Флик высказался о возможном подписании защитника на замену Иньиго

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о том, будет ли каталонской клуб подписывать нового центрального защитника по случаю ухода 34-летнего испанца Иньиго Мартинеса в саудовский «Аль-Наср». Отметим, Иньиго был ключевым игроком Флика.
«Не думаю, что мы подпишем нового центрального защитника на замену Иньиго Мартинесу. Я скоро поговорю с Деку», — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Иньиго выступал за «блауграну» с лета 2023 года. За этот период Мартинес провёл 71 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В составе сине‑гранатовых он завоевал внутренний требл — чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.