Полузащитник «Локомотива» Бакаев оценил старт сезона для железнодорожников

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о начале сезона для московского клуба.

«Конечно я доволен. У нас три победы, но это только начало. Предстоит долгий путь. Я прибавляю, так что все будет еще лучше. Пока нужно много работать.

В конце первого сбора получил травму, поэтому пропустил почти полностью второй сбор. Ребята тренировались, поэтому были физически лучше готовы. Мне было тяжеловато, но потихоньку приходил в себя», — сказал Бакаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, московский «Локомотив» после четырёх туров РПЛ набрал 12 очков и занимает первое место турнирной таблицы.