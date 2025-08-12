Стала известна реакция Доннаруммы на исключение из заявки «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией, как итальянский голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на то, что не попал в заявку клуба на матч Суперкубка УЕФА с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт уже завтра, 13 августа.

«Джиджи Доннарумма разочарован тем, что не попал в заявку «ПСЖ» на матч Суперкубка УЕФА.

Ожидается, что скоро он выскажет свою позицию о том, что французский клуб не заключил с ним новое соглашение и о покупке нового вратаря Люка Шевалье.

Джиджи 100% покинет клуб», — написал Романо в социальной сети Х.

Напомним, 9 августа «ПСЖ» объявил о трансфере голкипера Люка Шевалье из «Лилля». Отмечается, что Доннарумма должен покинуть клуб до 31 августа, иначе он останется без игровой практики на сезон-2025/2026, о чём его уже предупредил главный тренер парижан Луис Энрике.