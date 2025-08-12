Чемпион России в составе ЦСКА Витиньо стал игроком «Коринтианса»

31-летний бразильский вингер Витиньо, который был чемпионом России в составе ЦСКА, перешёл в бразильский «Коринтианс» из саудовского «Аль-Иттифака», с которым у нападающего закончился контракт. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-белых в социальной сети X.

«Коринтианс», базирующийся в Сан-Паулу, взял бразильского футболиста свободным агентом и подписал с ним контракт на полтора года (до конца декабря 2026-го).

Витиньо — воспитанник «Ботафого». Он выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с армейцами Витиньо стал чемпионом России, а также дважды становился обладателем Суперкубка страны. Впоследствии игрок выступал за «Фламенго», «Аль-Шабаб» и «Интернасьонал».

В минувшем сезоне в составе «Аль-Иттифака» Витиньо сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,5 млн.

