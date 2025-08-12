RMC Sport сообщил, сыграют ли Забарный и Сафонов за «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

Защитник «Борнмута» Илья Забарный, который 11 августа по сообщениям СМИ подписал контракт с «ПСЖ», не будет включён в заявку парижской команды на матч против «Тоттенхэма» за Суперкубок УЕФА, сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в соцсетях.

По сведениям источника, также в данной встрече не сыграет дисквалифицированный Жоау Невеш. Ещё в заявку не включен голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Новичок команды, вратарь Люка Шевалье поедет в игру и, вероятно, начнёт матч в стартовом составе, а попавший в заявку Сафонов будет в запасе.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 12 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

