Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

RMC Sport сообщил, сыграют ли Забарный и Сафонов за «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА

RMC Sport сообщил, сыграют ли Забарный и Сафонов за «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Комментарии

Защитник «Борнмута» Илья Забарный, который 11 августа по сообщениям СМИ подписал контракт с «ПСЖ», не будет включён в заявку парижской команды на матч против «Тоттенхэма» за Суперкубок УЕФА, сообщил журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в соцсетях.

По сведениям источника, также в данной встрече не сыграет дисквалифицированный Жоау Невеш. Ещё в заявку не включен голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Новичок команды, вратарь Люка Шевалье поедет в игру и, вероятно, начнёт матч в стартовом составе, а попавший в заявку Сафонов будет в запасе.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 12 августа. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

Материалы по теме
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android