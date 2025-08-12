Скидки
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тони Кроос эмоционально обратился к Вирцу на фоне его трансфера в «Ливерпуль»

Тони Кроос эмоционально обратился к Вирцу на фоне его трансфера в «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос обратился к соотечественнику Флориану Виртцу, который этим летом перешёл в «Ливерпуль» из «Байера».

«Ты особенный игрок, во многих отношениях. Когда я впервые увидел, как ты играешь в футбол, я сразу заметил, что в тебе есть что-то большее. Твоя способность двигаться в нужном направлении, твоё первое касание, последний пас и даже завершение – всё это уникально.

А ещё твой менталитет! Ты уверен в своих силах и излучаешь это. Ты не терпишь глупостей – в тебе есть небольшая, но невероятно важная доля высокомерия, от которой, я надеюсь, ты никогда не избавишься.

На мой взгляд, ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль», подкрепив своё настроение и убеждения», – приводит слова Крооса Kicker.

Напомним, согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «Ливерпуль» потратил € 125 млн на покупку 22-летнего хавбека.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

