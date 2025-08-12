Появились новые подробности возможного трансфера Александра Зинченко в «Фенербахче»

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко может перейти в «Фенербахче», сообщает TRT Sports.

По сведениям источника, главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью хочет, чтобы Зинченко как можно скорее присоединился к команде. Ожидается, что тренер рассмотрит вариант привлечения украинца в полузащиту.

Также сообщается, что «Фенербахче» уже уже официально запросил трансфер 28-летнего игрока, направив соответствующий запрос в «Арсенал».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

