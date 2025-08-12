Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились новые подробности возможного трансфера Александра Зинченко в «Фенербахче»

Появились новые подробности возможного трансфера Александра Зинченко в «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко может перейти в «Фенербахче», сообщает TRT Sports.

По сведениям источника, главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью хочет, чтобы Зинченко как можно скорее присоединился к команде. Ожидается, что тренер рассмотрит вариант привлечения украинца в полузащиту.

Также сообщается, что «Фенербахче» уже уже официально запросил трансфер 28-летнего игрока, направив соответствующий запрос в «Арсенал».

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Материалы по теме
Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетиком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android