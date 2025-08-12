Тренер «Борнмута» Ираола впервые прокомментировал возможный трансфер Забарного в «ПСЖ»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал вероятный трансфер защитника команды Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Вы меня знаете, я не люблю этот месяц. Происходит много событий. Забарный не играл в последних двух матчах, но официально ещё ничего нет, поэтому нам нужно подождать.

Я думаю, что всё произойдет, но нужно дождаться подписания документов и официального подтверждения», – приводит слова Ираолы BBC.

Напомним, вчера французское издание RMC Sport сообщило, что Забарный успешно прошёл медобследование и подписал контракт с парижским клубом. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

