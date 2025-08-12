Трансфер защитника «Галатасарая» Куэсты в «Спартак» сорвался, он отказался ехать в Россию

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста отказался переходить в «Спартак», сообщает журналист Жоэль Сильва в соцсети Х. Игрок близок к переходу в бразильский «Васко да Гама».

«Васко» договорился с колумбийским защитником Карлосом Куэстой из «Галатасарая». Зарплата составит 850 тысяч реалов в месяц — столько же, сколько он получает сейчас, плюс бонусы за выполнение целей. Игрок отказался от варианта с Россией, отвергнув предложение «Спартака» (Москва). Теперь клуб ведёт переговоры с «Галатасараем», чтобы завершить трансфер», — написал в своих соцсетях журналист.

Куэста перешёл в «Галатасарай» из «Генка» в феврале 2025 года. За этот период 26-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

