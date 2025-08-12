Во Франции сообщили, какое решение принял Матвей Сафонов о своём будущем в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отказался покидать французский клуб, сообщает Le10sport.com со ссылкой за L'Équipe.

По данным источника, парижане после покупки Люка Шевалье пытались уговорить Сафонова уйти и искали ему варианты трудоустройства, однако Матвей чувствует себя комфортно в Париже и хочет остаться. В последние недели «ПСЖ» предлагал россиянину различные варианты продолжения карьеры и направления, однако Сафонов отказался, так как считает, что его адаптация прошла успешно, ему нравится город, и он подучил французский язык, что облегчает ему процесс нахождения в команде.

Источник также сообщает, что вариант ухода россиянина летом всё же возможен, так как он в итоге может не согласиться на роль запасного в новом сезоне, если такая роль ему будет предложена.

