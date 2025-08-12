Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тироль — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин признался, что ему не хватает эмоций от работы в футболе

Осинькин признался, что ему не хватает эмоций от работы в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём состоянии в момент отсутствия работы в каком-либо клубе.

«Конечно, не хватает эмоций от работы в футболе. Не хватает драйва определённого, которого у любого тренера достаточно с головой на пятьдесят обычных людей. Но это жизнь. Эту паузу я собираюсь провести с максимальной пользой для будущей работы», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он тренировал на протяжении пяти лет с 2020 года. Специалист покинул клуб по окончанию сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, завершив чемпионат на 10-й строчке. Сейчас самарскую команду возглавляет Магомед Адиев.

Самые высокие зарплаты в спорте

Материалы по теме
Игорь Осинькин: РПЛ много не потеряет из-за нового лимита
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android