Осинькин признался, что ему не хватает эмоций от работы в футболе

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём состоянии в момент отсутствия работы в каком-либо клубе.

«Конечно, не хватает эмоций от работы в футболе. Не хватает драйва определённого, которого у любого тренера достаточно с головой на пятьдесят обычных людей. Но это жизнь. Эту паузу я собираюсь провести с максимальной пользой для будущей работы», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он тренировал на протяжении пяти лет с 2020 года. Специалист покинул клуб по окончанию сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, завершив чемпионат на 10-й строчке. Сейчас самарскую команду возглавляет Магомед Адиев.

