Суперкомпьютер предсказал итоговое место ПФК ЦСКА в РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского ПФК ЦСКА занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
Наиболее вероятный исход для ПФК ЦСКА — первое место.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для ПФК ЦСКА:
- 1-е место — 25,0%;
- 2-е место — 20,3%;
- 3-е место — 16,9%;
- 4-е место — 13,2%;
- 5-е место — 9,4%;
- 6-е место — 6,3%;
- 7-е место — 4,2%;
- 8-е место — 1,2%;
- 9-е место — 0,6%;
- 10-е место — 0,4%;
- 11-е место — 0,2%;
- 12-е место — 0%;
- 13-е место — 0%;
- 14-е место — 0%;
- 15-е место — 0%;
- 16-е место — 0%.
Напомним, по итогам стартовых туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
