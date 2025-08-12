Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер предсказал итоговое место ПФК ЦСКА в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского ПФК ЦСКА занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный исход для ПФК ЦСКА — первое место.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для ПФК ЦСКА:

  • 1-е место — 25,0%;
  • 2-е место — 20,3%;
  • 3-е место — 16,9%;
  • 4-е место — 13,2%;
  • 5-е место — 9,4%;
  • 6-е место — 6,3%;
  • 7-е место — 4,2%;
  • 8-е место — 1,2%;
  • 9-е место — 0,6%;
  • 10-е место — 0,4%;
  • 11-е место — 0,2%;
  • 12-е место — 0%;
  • 13-е место — 0%;
  • 14-е место — 0%;
  • 15-е место — 0%;
  • 16-е место — 0%.

Напомним, по итогам стартовых туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

