Суперкомпьютер предсказал итоговое место ПФК ЦСКА в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta составил прогноз на Российскую Премьер-Лигу сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского ПФК ЦСКА занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный исход для ПФК ЦСКА — первое место.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для ПФК ЦСКА:

1-е место — 25,0%;

2-е место — 20,3%;

3-е место — 16,9%;

4-е место — 13,2%;

5-е место — 9,4%;

6-е место — 6,3%;

7-е место — 4,2%;

8-е место — 1,2%;

9-е место — 0,6%;

10-е место — 0,4%;

11-е место — 0,2%;

12-е место — 0%;

13-е место — 0%;

14-е место — 0%;

15-е место — 0%;

16-е место — 0%.

Напомним, по итогам стартовых туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.