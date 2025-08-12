Скидки
Полузащитник «Рубина» Йочич: цель — топ-5 РПЛ? Мы так не мыслим

Полузащитник «Рубина» Йочич: цель — топ-5 РПЛ? Мы так не мыслим
Комментарии

Сербский полузащитник казанского «Рубина» Богдан Йочич высказался о турнирных амбициях своей команды. Напомним, после четырёх сыгранных матчей «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе семь очков.

«Если оценивать начало сезона, первые четыре матча мы провели очень хорошо, без поражений. Нам нужно продолжать играть так же, как в этих матчах.

Цель — топ-5 РПЛ? Мы так не мыслим. Мы просто ждём следующую игру, в которой постараемся добиться хорошего результата. Это и есть наша цель», — сказал Йочич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

