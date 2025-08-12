Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 12 августа

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 12 августа
Комментарии

Сегодня, 12 августа, начинается 2-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 12 августа (время — московское):

  • 16:15. «Акрон» (Тольятти) — ПФК ЦСКА (Москва);
  • 18:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань);
  • 20:45. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Таблица Кубка России
Материалы по теме
Экспресс на Кубок России: «Спартаку» плохо, а «Зенит» мстит «Рубину»
Экспресс на Кубок России: «Спартаку» плохо, а «Зенит» мстит «Рубину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android