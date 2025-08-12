Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 12 августа

Сегодня, 12 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 12 августа (время — московское):
19:00. «Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Македония);
20:00. «Копенгаген» (Дания) — «Мальмё» (Швеция);
20:00. «Фенербахче» (Турция) — «Фейеноорд» (Нидерланды);
20:00. «Пафос» (Кипр) — «Динамо» Киев (Украина);
20:00. «Виктория» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
20:30. «Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия);
21:15. «Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария);
21:15. «Слован» (Словакия) — «Кайрат» (Казахстан);
22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция);
22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) — «Лех» (Польша).
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.