Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, 12 августа

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 12 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 12 августа (время — московское):

19:00. «Карабах» (Азербайджан) — «Шкендия» (Македония);
20:00. «Копенгаген» (Дания) — «Мальмё» (Швеция);
20:00. «Фенербахче» (Турция) — «Фейеноорд» (Нидерланды);
20:00. «Пафос» (Кипр) — «Динамо» Киев (Украина);
20:00. «Виктория» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия);
20:30. «Брюгге» (Бельгия) — «Зальцбург» (Австрия);
21:15. «Ференцварош» (Венгрия) — «Лудогорец» (Болгария);
21:15. «Слован» (Словакия) — «Кайрат» (Казахстан);
22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Ницца» (Франция);
22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) — «Лех» (Польша).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Кубок России по футболу, квалификация Лиги чемпионов и хоккей
Топ-матчи вторника: Кубок России по футболу, квалификация Лиги чемпионов и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android