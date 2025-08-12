Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 12 августа

Сегодня, 12 августа, состоится один ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 12 августа (время — московское):
21:45. «Шелбурн» (Ирландия) — «Риека» (Хорватия).
Остальные 12 ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 пройдут в четверг, 14 августа.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша турнира команда из Лондона обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.