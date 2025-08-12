«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили в «Акрон»

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Константина Марадишвили в тольяттинский «Акрон».

«Марадишвили провёл за нашу команду 68 матчей, в которых отметился пятью голами и семью ассистами. С декабря 2023 года выступал за «Пари НН» на правах аренды, где получил тяжёлую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке. Благодарим Костю за игру в составе «Локо» и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что изначально клубы вели переговоры об аренде, но пришли к соглашению о полноценном переходе. «Локомотив» получит также 20% с последующей перепродажи игрока. Отмечается, что продление контракта автоматически сработает, если футболист проведёт 70% матчей. Зарплата Марадишвили составит 2 млн рублей в месяц.