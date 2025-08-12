Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили в «Акрон»

«Локомотив» объявил о переходе Марадишвили в «Акрон»
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Константина Марадишвили в тольяттинский «Акрон».

«Марадишвили провёл за нашу команду 68 матчей, в которых отметился пятью голами и семью ассистами. С декабря 2023 года выступал за «Пари НН» на правах аренды, где получил тяжёлую травму и проходил длительный курс реабилитации, в том числе на базе в Баковке. Благодарим Костю за игру в составе «Локо» и желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что изначально клубы вели переговоры об аренде, но пришли к соглашению о полноценном переходе. «Локомотив» получит также 20% с последующей перепродажи игрока. Отмечается, что продление контракта автоматически сработает, если футболист проведёт 70% матчей. Зарплата Марадишвили составит 2 млн рублей в месяц.

Материалы по теме
«Абсолютно счастлив в клубе». Монтес опроверг слухи об уходе из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android