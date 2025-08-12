Роман Шаронов считает, что у «Зенита» нет стабильного состава

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о проблемах санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне.

«У «Зенита» нет стабильного состава. Футболист выходит на замену, делает удачное действие и уже в следующем матче выходит в старте. Если потом он сыграл как будто неудачно, следующий матч начинает на скамейке запасных. И так на нескольких позициях. Также «Зенит» демонстрирует разную командную игру в каждом матче. С ЦСКА питерцы неплохо держали структуру в атаке, поэтому прижали армейцев и создали достаточно моментов. Уже матч с «Ахматом» отличался от игры с ЦСКА. В позиционных атаках нет игроков в центре, поэтому появляются разрывы. После потерь мяча «Зенит» нарывался на опасные контратаки.

Когда игра команды более-менее структурирована, все футболисты могут проявить свои качества. Когда «Зенит» играет разрозненно, создаёт всего лишь один момент, как в матче с «Ахматом». При этом питерцы делают грубые ошибки в обороне, а бразильцы не дорабатывают в эпизодах, отсюда и потеря очков», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.