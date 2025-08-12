Скидки
Монца — Интер М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стивен Джеррард заявил, что молодой Майкл Оуэн был лучше Ямаля и Мбаппе

Стивен Джеррард заявил, что молодой Майкл Оуэн был лучше Ямаля и Мбаппе
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард высказался об экс-форварде мерсисайдцев Майкле Оуэне, который стал обладателем «Золотого мяча» в возрасте 22 лет в 2001 году.

«Я играл с ним. Он был невероятен в подростковом возрасте. Я бы сказал, что Майкл Оуэн был лучшим в этом отношении. Но что касается Ламина Ямаля и Мбаппе, я бы сказал, что это также два невероятных игрока. Эти двое борются за «Золотой мяч», но у него уже есть один. Думаю, мы должны уважать тот факт, что Майкл был признан лучшим игроком мира», — приводит слова Джеррарда AS.

За свою карьеру Оуэн также успел поиграть за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и «Сток Сити».

