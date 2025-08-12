Исак не собирается играть за «Ньюкасл», даже если останется в клубе — Джейкобс

Шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак твёрдо уверен, что больше не будет играть за свой нынешний клуб, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х. Ранее руководство «сорок» заявило, что не продаст футболиста в текущее летнее трансферное окно.

По информации источника, 25-летний игрок считает, что его карьера в «Ньюкасле» завершена. Отмечается, что чёрно-белые всё же изучают рынок на фоне интереса к форварду со стороны «Ливерпуля» и желания нападающего.

В сезоне-2024/2025 25-летний Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 120 млн.