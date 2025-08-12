Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: кто будет судить матч Суперкубка УЕФА, где смотреть трансляцию

В среду, 13 августа, состоится матч Суперкубка УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Тоттенхэм» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в итальянском Удинезе. В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Жоау Педру Пиньейру являлся резервным рефери в матче финала минувшего розыгрыша Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0). Также в плей-офф португалец работал в качестве главного арбитра на первой игре 1/8 финала между «Брюгге» и «Астон Виллой» (1:3).

В сезоне-2024/2025 «шпоры» стали победителями Лиги Европы. В решающем матче турнира лондонская команда выиграла у «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник Бреннан Джонсон.

