Илья Забарный попрощался с английским «Борнмутом»

Защитник сборной Украины Илья Забарный попрощался в соцсетях с английским «Борнмутом», за который выступал с 2023 года. Сообщалось, что футболист перейдёт в «ПСЖ».

«Это было путешествие, которое изменило меня – путь, полный испытаний, побед, поражений, веры и безграничной самоотдачи. Я встретил невероятно искренних, замечательных людей. Людей, которые стали для меня больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это величайшая ценность. Я безмерно благодарен всем, кто был рядом со мной и в самые светлые, и в самые тёмные моменты. Это не просто опыт. Это история. Это воспоминание. И я рад, что мне выпала честь пройти этот путь вместе с вами.

Я благодарен всем, кто был рядом, за вашу веру, поддержку, честность, дружбу и профессионализм. Особая благодарность руководству клуба за поддержку, доверие и возможность расти. За создание условий, в которых команда могла работать, развиваться и достигать результатов. Всему коллективу спасибо за вашу невероятную доброту, заботу и уважение в любой ситуации. Ваше тепло делало каждый день здесь лучше и светлее. Спасибо нашим болельщикам за вашу любовь и непоколебимую поддержку, как на поле, так и за его пределами.

Ваши голоса, ваша энергия и песня, которую вы создали и спели для меня, останутся со мной навсегда.

И хотя эта глава подошла к концу, мои пожелания семье «Борнмута» безграничны. Пусть вам сопутствует успех во всех ваших начинаниях. Пусть в ваших сердцах будет любовь, в мыслях – ясность, а в глазах – огонь», — написал Забарный в соцсетях.