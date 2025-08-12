Скидки
«ПСЖ» объявил о трансфере украинца Ильи Забарного

Комментарии

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника сборной Украины Ильи Забарного. Игрок перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута». Стороны подписали контракт до 2030 года.

Накануне футболист прошёл медицинское обследование для «ПСЖ». По данным СМИ, «ПСЖ» оформил трансфер Забарного за сумму € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов. В январе 2023 года англичане заплатили киевскому «Динамо» за защитника € 22,7 млн.

Ранее в СМИ появились слухи, что из-за трансфера Забарного стан «ПСЖ» может покинуть Матвей Сафонов. В клубе якобы не хотят объединять в раздевалке россиянина и украинца, так как это может повлиять на общую атмосферу.

