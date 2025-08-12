Гендиректор «Пари НН» заявил о доверии к Шпилевскому после пяти поражений на старте сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил о доверии к главному тренеру команды Алексею Шпилевскому, несмотря на пять поражений на старте сезона-2025/2026. Нижегородцы проиграли все матчи в новом цикле.

«Тренер уже объяснил результаты команды. Кредит доверия… Здесь даже слово «кредит» неуместно. Доверие есть, команда сплачивается. Да, есть элементы невезения. Тем не менее по всем параметрам игра значительно улучшилась. Победы будут. Алексей Шпилевский тоже в этом уверен, поэтому доверие к нему всеобъемлющее», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.